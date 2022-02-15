Казань сильно уступает Уфе в голосовании за звание лучшего города России

Казань принимает участие в конкурсе голосования «Город России — национальный выбор». Окончательный результат рейтинга еще не представлен. На вечер понедельника, 14 февраля, Казань набрала чуть более 140 голосов. Столица РТ расположилась ближе к середине списка.



Первыми в рейтинге идут Владивосток, Нальчик и Севастополь — каждый из этих городов набрал более 20 тысяч голосов. В десятку лидеров вошла столица Башкирии Уфа, голоса за нее отдали более 10 тысяч человек.

Фото: realnoevremya.ru

Столица Татарстана вошла в список наиболее романтичных российских городов. Согласно результатам опроса, 64% респондентов считают Казань романтичным городом из-за парков. 51% опрошенных отмечают природу, 38% — модные рестораны.

Согласно данным недавнего исследования, Татарстан занял 4-е место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Возглавили список Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В прошлом месяце Татарстан вошел в топ-10 регионов страны по экономическому потенциалу. Рейтинг составлялся по таким критериям, как размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, совокупная прибыльность предприятий и др.

Маргарита Головатенко