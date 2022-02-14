Исследование: Татарстан вошел в топ-5 регионов России по качеству жизни
Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Возглавили список Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
В рейтинге за РТ следуют Краснодарский край, Белгородская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.
Замыкают рейтинг российских регионов Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская республика, Забайкальский край и Республика Тыва, сообщает «РИА Новости».
Рейтинг составлялся на основе таких показателей, как уровень доходов населения, занятость местных жителей и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация и др.
В прошлом месяце Татарстан вошел в топ-10 регионов страны по экономическому потенциалу. Рейтинг составлялся по таким критериям, как размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, совокупная прибыльность предприятий и др.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым