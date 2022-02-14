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Исследование: Татарстан вошел в топ-5 регионов России по качеству жизни

08:18, 14.02.2022
Исследование: Татарстан вошел в топ-5 регионов России по качеству жизни
Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по качеству жизни. Возглавили список Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В рейтинге за РТ следуют Краснодарский край, Белгородская и Ленинградская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Самарская и Нижегородская области.

Фото: Максим Платонов (архив)

Замыкают рейтинг российских регионов Калмыкия, Ингушетия, Курганская область, республики Алтай и Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская республика, Забайкальский край и Республика Тыва, сообщает «РИА Новости».

Рейтинг составлялся на основе таких показателей, как уровень доходов населения, занятость местных жителей и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация и др.

В прошлом месяце Татарстан вошел в топ-10 регионов страны по экономическому потенциалу. Рейтинг составлялся по таким критериям, как размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, совокупная прибыльность предприятий и др.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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