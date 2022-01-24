Исследование: Татарстан вошел в топ-10 регионов России по экономическому потенциалу

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в десятку сильнейших регионов России по индексу экономического потенциала. Также в топ-10 попали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Московская область и др. Рейтинг возглавила Москва.

Список составлялся по таким критериям, как размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, совокупная прибыльность предприятий и организаций субъекта, передают «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Фото: Максим Платонов

Недавно стало известно, что Татарстан вошел в топ-10 регионов России, в которых рынок труда восстанавливается быстрее всего. В рейтинг также вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодарский край и Новосибирская область. На первых позициях оказались Москва и Московская область.

Диана Жиленкова