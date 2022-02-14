Исследование: Казань вошла в рейтинг самых романтичных городов России

Фото: Максим Платонов

Столица Татарстана вошла в список наиболее романтичных российских городов. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Согласно результатам опроса, 64% респондентов считают Казань романтичным городом из-за парков. 51% опрошенных отмечают природу, 38% — модные рестораны.

Фото: Максим Платонов

Рейтинг возглавил Санкт-Петербург. Его выбрали 36% опрошенных. 58% заявили, что в городе есть большое количество парков и скверов для свиданий. 42% респондентов отметили множество музеев и выставок, 40% — красивую природу. Второе место в списке заняла Москва, третье — Сочи.



По данным результатов опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, казанцы тратятся на подарки ко Дню святого Валентина меньше, чем жители Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. А вот самые дорогие подарки на 14 февраля готовят москвичи.



Диана Жиленкова