Слуцкий прокомментировал игру «Рубина» с «Крыльями Советов»: «Первый раз за сборы имели длинную обойму»

Главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий поделился мнением об игре с «Крыльями Советов», которая завершилась со счетом 5:0.



— Мы первый раз за прошедшие сборы имели длинную обойму. У нас только два игрока, которые не могут принимать участие в матчах — Абильдгор и Бакаев. Все остальные готовились к игре. Поэтому для меня было очень важно, когда мы делали перестановки, чтобы качество игры не терялось.

По его словам, игроки на 65-й минуте выходили на поле при комфортном счете 4:0, что легче, чем когда счет равный.

Он упомянул перестановки Ильи Самошникова и Хвичи Кварацхелии:

— У Самошникова перенапряжение группы приводящих мышц. Он еще перед игрой это говорил. Все-таки он очень много пропустил, и мы форсируем его подготовку. Эта замена в профилактических целях была. Что касается Кварацхелии, то его беспокоит колено, из-за которого он тоже только вторую контрольную игру проводит. Это тот вид травмы, которые перманентный. Ее невозможно просто взять и вылечить в секунду. Очень многие футболисты на протяжении всей своей карьеры играют с болью и имеют проблемные суставы или связки. Здесь Кваре нужно научиться находиться в этом дискомфорте.

Фото: ФК «Рубин»

Слуцкий назвал Андерса Дрейера лучшим бомбардиром в сезоне и человеком с самой высокой статистикой. Что касается футболистов, вышедших на замену, тренер сказал, что не стал бы преувеличивать их игровые действия, так как был комфортный счет.

Напомним, первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу «Рубина». Голы в ворота соперников забили полузащитник казанцев Андерс Дрейер. Во втором тайме вновь отличился Дрейер, который забил третий гол. Четвертый гол забил центральный полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом, пятый — Георгий Зотов.

Маргарита Головатенко