«Рубин» обыграл самарские «Крылья Советов» в Турции
Казанский «Рубин» обыграл самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Матч проходил в Турции и закончился со счетом 5:0.
Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу «Рубина». Голы в ворота соперников забили полузащитник казанцев Андерс Дрейер.
Во втором тайме вновь отличился Дрейер, который забил третий гол. Четвертый гол забил центральный полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом, пятый — Георгий Зотов.
На прошлой неделе у «Рубина» стартовали третьи сборы в Турции. 17 февраля ожидается матч с московским «Динамо», а 21 февраля — с казахстанским «Тоболом». Матч с «Динамо» состоится в закрытом режиме по просьбе московского клуба.
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