Жители поселка Ибря в Татарстане выступили против сокращения ставки единственного фельдшера

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Жители поселка Ибря Высокогорского района Татарстана с населением в 150 человек выступили против сокращения единственного фельдшера с половины ставки до четверти. До этого медик работала на полставки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Фельдшер Эльмира Гарипова, узнав о сокращении, написала заявление об уходе. На полставки она получает 10 тысяч рублей, а после сокращения будет еще в два раза меньше.



Местный фельдшерско-акушерский пункт не работает уже 14 лет — он в аварийном состоянии. Сюда даже не решается заходить, а фельдшер принимает всех пациентов у себя дома. По словам сельчан, она никогда не отказывала им в помощи.

Старший фельдшер ЦРБ Высокогорского района Фадия Зайнуллина решение о сокращении опровергла. По ее словам, планировалось, что фельдшер будет работать по совместительству: основная ставка — в Усадской врачебной амбулатории, а в деревне — на 0,5.



Также Зайнуллина отметила, что принято решение в ближайшие годы возвести в поселке новый, отвечающий всем требованиям медпункт. Строительство должно начаться в следующем году.

Согласно данным недавнего исследования, в Татарстане на одну вакансию в сфере медицины в среднем приходится 1,6 резюме. Республика входит в число российских регионов, где наблюдается дефицит кадров в медицинской сфере.

Для работодателей и соискателей ситуация является комфортной в том случае, когда на одну вакансию приходится пять—шесть резюме. Такого уровня конкуренции в сфере медицины не наблюдается ни в одном регионе страны.

Маргарита Головатенко