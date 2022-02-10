Исследование: в Татарстане на одну медицинскую вакансию в среднем приходится менее двух резюме

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на одну вакансию в сфере медицины в среднем приходится 1,6 резюме. Республика входит в число российских регионов, где наблюдается дефицит кадров в медицинской сфере. Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

Для работодателей и соискателей ситуация является комфортной в том случае, когда на одну вакансию приходится пять-шесть резюме. Такого уровня конкуренции в сфере медицины не наблюдается ни в одном регионе страны.

Фото: Максим Платонов

Самые высокие зарплатные предложения для медработников наблюдаются в Магаданской области (74,2 тысячи рублей) и Москве (71 тысяча рублей). В Татарстане в среднем медикам готовы платить 40 тысяч рублей.



Недавно в сервисе «Авито.Работа» сообщили, что в Казани по итогам 2021 года спрос на фармацевтов увеличился на 163%, а на медсестер — 52%. Средняя зарплата для фармацевтов составляет 30 тысяч рублей, а для медсестер — 25 тысяч рублей.

Диана Жиленкова