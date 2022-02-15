В МФЦ Татарстана изменят график работы в праздничные дни
В связи с праздниками график работы отделов и филиалов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане изменен.
В предпраздничные, выходные и праздничные дни учреждение будет работать по следующему графику:
- 21 февраля — рабочий день, в обычном режиме;
- 22 февраля — предпраздничный рабочий день, продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час;
- 23 февраля — выходной день;
- с 24 февраля — рабочие дни, в обычном режиме;
- 5 марта — рабочий день, в обычном режиме;
- с 6 по 8 марта — выходные дни;
- с 9 марта — рабочие дни, в обычном режиме.
Ранее офисы МФЦ в Татарстане изменяли график работы в новогодние праздники. В новогодние выходные в офисах распечатывали сертификаты о вакцинации против COVID-19 и подтверждение учетной записи ЕСИА.
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