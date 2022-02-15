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В МФЦ Татарстана изменят график работы в праздничные дни

04:23, 15.02.2022
В МФЦ Татарстана изменят график работы в праздничные дни
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В связи с праздниками график работы отделов и филиалов Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Татарстане изменен.

В предпраздничные, выходные и праздничные дни учреждение будет работать по следующему графику:

  • 21 февраля — рабочий день, в обычном режиме;
  • 22 февраля — предпраздничный рабочий день, продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час;
  • 23 февраля — выходной день;
  • с 24 февраля — рабочие дни, в обычном режиме;
  • 5 марта — рабочий день, в обычном режиме;
  • с 6 по 8 марта — выходные дни;
  • с 9 марта — рабочие дни, в обычном режиме.

Ранее офисы МФЦ в Татарстане изменяли график работы в новогодние праздники. В новогодние выходные в офисах распечатывали сертификаты о вакцинации против COVID-19 и подтверждение учетной записи ЕСИА.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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