Певица Дина Гарипова ждет первого ребенка

Фото: кадр видео (архив)

Уроженка Зеленодольска, заслуженная артистка Татарстана, певица Дина Гарипова ждет первого ребенка. Об этом она сообщила в своем instagram-аккаунте.

14 февраля победительница первого сезона шоу «Голос» опубликовала фотографию, на которой видно округлившийся живот. Подпись к посту гласила: «В преддверии новых перемен… Всех с Днем влюбленных!» Пол будущего ребенка певица раскрывать не стала.

Дина Гарипова вышла замуж в 2015 году за Равиля Бикмухаметова. Артистка принимает поздравления от коллег и поклонников. Она поблагодарила всех за теплые слова: «Большое всем спасибо!»

В 2020 году Дина Гарипова дала интервью «Реальному времени». В первой части она рассказала, стоит ли ожидать от нее рэпа в татарском альбоме, как записывался саундтрек к сериалу «Зулейха открывает глаза», а во второй части — как проводила время в самоизоляции, чем ее покорил Лев Лещенко, а также о несостоявшейся звездной болезни, сорванной из-за СМИ свадьбе и самых неудобных моментах для селфи с поклонниками.



Виктория Мельникова