В Нижнекамске показали эскиз нового культурного центра

Фото: скриншот трансляции

В Нижнекамске показали, как будет выглядеть новый культурный центр. Построить его планируется в 15-м микрорайоне города.

Культурный центр будет рассчитан на 1,5 тысячи человек, сообщил глава исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин на сессии муниципалитета. Ожидается, что новый объект станет центром Нижнекамска.

— Мы планируем разместить там и культурный центр, и выставочный арт-кластер, и большой спортивный центр. Главная площадь будет выходить на парк «Семья», — рассказал подробности Муллин.

Источник: скриншот трансляции

О том, что в Нижнекамске начали искать площадку для будущего культурного центра, стало известно в начале 2022 года. Уже в начале прошлого месяца Муллин говорил, что «эта площадка должна стать центром притяжения».

