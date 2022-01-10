В Нижнекамске начали подбирать площадку для нового культурного центра
В Нижнекамске стартовал поиск площадки для будущего культурного центра. Об этом рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.
По его словам, предполагается разместить объект в центре города или на площадке рядом с кольцом Вахитова.
В культурном центре намерены расположить ряд крупных объектов, создать выставочные центры, библиотеку, организовывать симпозиумы, форумы и др.
«Эта площадка должна стать центром притяжения», — добавил Муллин.
Также сегодня руководитель исполкома Нижнекамского района сообщил, что в Нижнекамске на городские маршруты вышли 32 новых автобуса, запуск всех 50 машин планируется к концу месяца.
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