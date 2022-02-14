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В Нижнекамске пройдут отчетные депутатские сессии с участием президента РТ

09:50, 14.02.2022
В Нижнекамске пройдут отчетные депутатские сессии с участием президента РТ
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске сегодня пройдут отчетные депутатские сессии, посвященные социально-экономическому развитию муниципального района в 2021 году. Об этом сообщается на сайте администрации района.

В мероприятии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Оно начнется в 12.00.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду, 16 февраля, в Челнах состоится заседание комиссий горсовета. На нем утвердят дату конкурса на должность руководителя исполкома.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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