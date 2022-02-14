В Нижнекамске пройдут отчетные депутатские сессии с участием президента РТ

В Нижнекамске сегодня пройдут отчетные депутатские сессии, посвященные социально-экономическому развитию муниципального района в 2021 году. Об этом сообщается на сайте администрации района.

В мероприятии примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Оно начнется в 12.00.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду, 16 февраля, в Челнах состоится заседание комиссий горсовета. На нем утвердят дату конкурса на должность руководителя исполкома.



Татьяна Леухина