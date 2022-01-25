С начала 2022 года в Казани поступило 350 заявок на горячую линию по отлову бездомных собак

Фото: Василий Иванов

С начала 2022 года на горячую линию по отлову безнадзорных собак от жителей Казани поступило около 350 заявок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Всего за время работы линии, с июля 2021 года, казанцы оставили более 3,2 тысячи заявок. Всех отловленных собак вакцинируют от разных заболеваний, стерилизуют, обрабатывают от паразитов, потом выпускают на прежнее место обитания.

Сообщить об увиденных бездомных животных можно по телефону: +7(843) 222-04-44.

Кроме того, жители Казани могут взять себе питомцев из «Зооцентра». В этом году хозяев обрели уже 10 собак.

Фото: Василий Иванов

За 2021 год в Казани отловили 4,3 тысячи собак. Затем 3,5 тысячи из них выпустили на прежние места обитания после вакцинации и стерилизации. А в Зеленодольском районе республики за прошедший год поймали 235 бродячих собак.

Дарья Акимова