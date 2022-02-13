В Зеленодольске восстановили водоснабжение на улицах Карла Маркса и Заикина

В Зеленодольске восстановили водоснабжение на улицах Карла Маркса и Заикина, отключенное после аварии. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.



Аварию, в результате которой жители домов остались без воды, устранили в 22:10.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в результате образования земляной течи на трубопроводе диаметром 150 мм и последовавшего за этим аварийного отключения без воды остались 1 350 человек. Водоснабжения не было в домах № 50, 56, 58, 61а, 63, 65 по улице Карла Маркса и № 5 и 9 по улице Заикина.



Дарья Акимова