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В Зеленодольске восстановили водоснабжение на улицах Карла Маркса и Заикина

23:18, 13.02.2022
В Зеленодольске восстановили водоснабжение на улицах Карла Маркса и Заикина
Фото: realnoevremya.ru

В Зеленодольске восстановили водоснабжение на улицах Карла Маркса и Заикина, отключенное после аварии. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Аварию, в результате которой жители домов остались без воды, устранили в 22:10.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в результате образования земляной течи на трубопроводе диаметром 150 мм и последовавшего за этим аварийного отключения без воды остались 1 350 человек. Водоснабжения не было в домах № 50, 56, 58, 61а, 63, 65 по улице Карла Маркса и № 5 и 9 по улице Заикина.

Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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