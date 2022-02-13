В Зеленодольске из-за аварии на трубопроводе без воды остаются 1 350 человек

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Зеленодольске в результате образования земляной течи на трубопроводе диаметром 150 мм было произошло аварийное отключение водоснабжения. Из-за этого без воды остаются восемь многоквартирных жилых домов, где проживает 1 350 человек. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Вода в настоящее время отключена в домах № 50, 56, 58, 61А, 63, 65 по улице Карла Маркса и № 5 и 9 по улице Заикина. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы. Закончить их планируют ориентировочно сегодня в 22:00.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее сообщалось об аварийном отключении воды на двух улицах Зеленодольска без указания причин. Также то, что для жителей организуют подвоз воды в 17 часов по адресу ул. Карла Маркса, 58, рядом с магазином «Магнит».



Дарья Акимова