В Казани прокуратура инициировала проверку свалки снега у дома ветерана Великой Отечественной войны

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Советского района Казани инициировала проверку вываленного снега к дому ветерана Великой Отечественной войны Лидии Семиной в поселке Чебакса. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ведомство даст оценку действиям коммунальных служб и примет меры реагирования при наличии оснований. Также по требованию прокуратуры снег около дома Лидии Семиной был убран.

Фото: кадр видео

Ранее стало известно, что тракторист при уборке снега в поселке вывалил его к дому Семиной и засыпал тропинку и дровницу. Дочь ветерана Надежда Семина пыталась откопать путь к дровам несколько дней. В доме нет газового отопления, поэтому согреться можно лишь с помощью печи.







Дарья Акимова