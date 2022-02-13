В казанском поселке снег вывалили к дому ветерана Великой Отечественной войны

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В поселке Чебакса Советского района Казани тракторист вывалил снег к дому ветерана Великой Отечественной войны Лидии Семиной. Он засыпал тропинку и дровницу, сообщает «Татарстан-24».



Дочь труженицы тыла Надежда Семина пытается откопать путь к дровам уже несколько дней. В доме нет газового отопления, поэтому согреться можно лишь с помощью печи. Дочь пенсионерки позвонила в администрацию Советского района.

«Разговаривала с секретарями, как будто бы записали, но нам же нужен результат. Не очень вежливо к тому же разговаривали, и все, на этом дело кончилось», — говорит Надежда Семина.

В администрации района заверили, что председатель территориально-общественного самоуправления посетит место стихийной свалки снега.

Маргарита Головатенко