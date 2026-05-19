Великобритания разрешила импорт дизтоплива и авиакеросина, созданных из российской нефти в третьих странах

Великобритания разрешила импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, пишет «Интерфакс».



Соответствующая лицензия вступает в силу 20 мая. Она будет бессрочной. Документ подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Он сможет в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие лицензии.

Напомним, Вашингтон продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. Об этом рассказал глава Минфина США Скотт Бессент.

— Минфин США выдает временную, 30-дневную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны получили возможность временного доступа к российской нефти, которая сейчас застряла в море, — говорится в его публикации в соцсети X.



Галия Гарифуллина