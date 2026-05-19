На разработку схемы газификации Татарстана выделили более 200 млн рублей

Экспертам предстоит определить основные направления газотранспортной и газораспределительной систем республики

На разработку схемы газоснабжения и газификации Татарстана на период 2026—2046 годов выделили 208,4 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В числе задач, которые стоят перед исполнителем:



составление фактического (за 2023—2025 годы) и актуализация прогнозного (на период до 2036 года) топливно-энергетического баланса Татарстана;

разработка схем газоснабжения и газификации республики на период до 2046 года;

разработка схемы расположения объектов, используемых для обеспечения населения газом с учетом тех, строительство которых прогнозируется до 2046 года.

Экспертам также предстоит определить основные направления перспективного и сбалансированного развития газотранспортной и газораспределительной систем Татарстана для обеспечения прогнозной потребности республики в природном газе на период до 2046 года. На ее основе сформируют программы газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций.

Общий срок выполнения работ — 31 декабря 2027 года.

Напомним, в республике за последние пять лет тарифы на подключение в энергетической сфере выросли на 137,5%. Это превышает показатели соседних регионов на 20,9—25,5%.

Галия Гарифуллина