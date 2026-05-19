За неделю 47 тыс. жителей Татарстана приняли участие в голосовании за объекты для благоустройства

20:18, 19.05.2026

Фото: Максим Платонов

За неделю 47 тыс. жителей Татарстана приняли участие в голосовании за объекты для благоустройства. Всего по состоянию на 19 мая свое мнение выразили 355 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

Онлайн-голосование будет длиться до 12 июня.

Выбрать, какую локацию нужно привести в порядок, могут все жители республики. По всему Татарстану для голосования доступно 178 объектов.

Галия Гарифуллина

