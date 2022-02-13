В Зеленодольске из-за аварии отключили воду на двух улицах

В Зеленодольске произошло аварийное отключение воды. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале города.

Вода выключена на двух улицах города. Это Карла Маркса и Заикина. Для жителей будет организован подвоз воды в 17 часов по адресу ул. Карла Маркса, 58, рядом с магазином «Магнит».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24 января в Московском районе Казани из-за аварии на водопроводе отключили холодное водоснабжение в ряде домов на пересечении улиц Исаева — Гагарина. Также в тот день в Дербышках часть домов осталась без воды из-за аварии. произошла на Стадионной, 7.





Дарья Акимова