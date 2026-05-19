Прошел первый испытательный полет двухместного истребителя Су-57
За штурвалом был Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан
Прошел первый испытательный полет двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.
— Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, — цитирует его РИА «Новости».
Самолет получил обозначение Су-57Д. За штурвалом был Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Полет прошел штатно.
Напомним, в ноябре 2024 года на авиасалоне Airshow China в Чжухае состоялась мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57. В первый день выставки самолет продемонстрировал фигуры высшего пилотажа. Пилотировал его тогда также Сергей Богдан.
