Прошел первый испытательный полет двухместного истребителя Су-57

21:53, 19.05.2026

За штурвалом был Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан

Фото: скриншот из видео "Видео первого полёта прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57" с канала "Новости RT на русском"

Прошел первый испытательный полет двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.

— Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, — цитирует его РИА «Новости».

Самолет получил обозначение Су-57Д. За штурвалом был Герой России летчик-испытатель Сергей Богдан. Полет прошел штатно.

Напомним, в ноябре 2024 года на авиасалоне Airshow China в Чжухае состоялась мировая премьера экспортной версии российского истребителя пятого поколения Су-57. В первый день выставки самолет продемонстрировал фигуры высшего пилотажа. Пилотировал его тогда также Сергей Богдан.

Галия Гарифуллина

