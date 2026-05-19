Депутаты предлагают изменить правила инвестирования российских банков за рубежом

20:38, 19.05.2026

Участникам рынка придется не только получать разрешение от ЦБ на подобные сделки (как сейчас), но и соответствовать новым критериям

Фото: Динар Фатыхов

Правила инвестирования российских банков в иностранные активы и открытия ими подразделений за рубежом могут претерпеть изменения. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Инициативу подготовили глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его заместитель Аркадий Свистунов.

Согласно документу, участникам рынка придется не только получать разрешение от ЦБ на подобные сделки (как сейчас), но и соответствовать новым критериям: возможность вложений будет зависеть от типа лицензии — базовой или универсальной. Ожидается, что изменения помогут устранить избыточное регулирование деятельности банков при инвестициях в зарубежные активы, а также снизить издержки кредитных организаций и Банка России, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект вводит ряд ограничений для банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций. Им запретят покупать доли и акции иностранных компаний, получать контроль над иностранными компаниями напрямую или через других лиц, приобретать статус основного общества для иностранных юрлиц, распоряжаться долями иностранных компаний через посредников, а также открывать филиалы и представительства за границей.

Исключение предусмотрено для акционерного участия в международных системах финансовых сообщений, включая SWIFT. Однако для таких сделок банки с базовой лицензией и небанковские кредитные организации должны соответствовать требованиям ЦБ.

Особые правила предусмотрены для ситуаций, когда банк с базовой лицензией или небанковская кредитная организация получили долю либо контроль над иностранной компанией не по собственной инициативе. В таком случае в течение 30 дней необходимо уведомить ЦБ, в течение шести месяцев — сообщить регулятору, в какой срок планируется выйти из актива, а в течение трех лет — закрыть сделку. Если речь идет о владении долями или акциями иностранных систем финансовых сообщений, банк с базовой лицензией вправе сохранить актив — при условии подтверждения в ЦБ соответствия требованиям регулятора.

Напомним, Банк России поддержал увеличение лимита одного перевода по СБП для бизнеса до 30 млн рублей. Техническая реализация такой возможности запланирована на 2027 год.

Галия Гарифуллина

