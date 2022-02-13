За сутки с улиц Казани вывезено 14,9 тысяч тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли 14,9 тысяч тонн снега, а всего с начала зимнего периода — 788,8 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня днем убирать улицы столицы Татарстана от снега вышли 451 дорожный рабочий и 280 единиц специальной техники. Снег будет вывозиться со следующий участков улиц: Бондаренко, Девятаева, Ершова, Зорге, Коротченко, Копылова, Кремлевская, Кулахметова, Максимова, Карла Маркса, Миля, Саид-Галеева, Павлюхина, Фрунзе, Сибгата Хакима, Чехова, Щапова и других.

30 тонн реагента и 84 тонны песко-соляной смеси использовали за сутки на дорогах Казани.

Фото: Дмитрий Резнов

Накануне с улиц Казани было вывезено 15,6 тысячи тонн снега. Убирали их 529 дорожных рабочих и 389 единиц специальной техники.

Дарья Акимова