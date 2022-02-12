За сутки с казанских улиц вывезли 15,6 тысяч тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 15,6 тысяч тонн снега, всего с начала зимнего сезона — больше 774,7 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Сегодня днем убирать казанские улицы от снега вышли 529 дорожных рабочих и 389 единиц специальной техники. Снег будут вывозить с участков улиц: Айдарова, Батурина, Баумана, Восстания, Гарифьянова, Гладилова, Глушко, Дзержинского, Достоевского, Зорге, Карбышева, Короленко, Краснококшайская, Кремлевская, Латышских Стрелков, Магистральная, Миля, Нариманова, Парина, Петербургская, Пушкина, Саид-Галеева, Татарстан, Театральная, Фрунзе, Чернышевского, Чуйкова и других.

На дорогах было использовано 140 тонн реагента и 292 тонны песко-соляной смеси.

Фото: Дмитрий Резнов

Этой ночью городские улицы убирали 115 дорожных рабочих и 416 единиц специальной техники. Жителей просили не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

Дарья Акимова