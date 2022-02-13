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Эксперт назвал самые перспективные валюты

15:23, 13.02.2022
Эксперт назвал самые перспективные валюты
Фото: pixabay.com

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал, какие виды валют являются на сегодня самым перспективными. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, это доллар и швейцарский франк. Американская валюта имеет такие сильные позиции, поскольку экономика США остается самой крупной и мощной в мире. Привлекательность франка связана с социально-экономической стабильностью и уникальной ролью Швейцарии в мировых финансах.

Григорьев считает, что евро менее привлекателен, так как — это валюта нескольких стран. Однако он добавил, что все эти прогнозы носят краткосрочный характер из-за продолжающегося с 2008 года кризиса.

Фото: wikipedia.org

Недавно другой эксперт рассказал, когда лучше всего продавать доллары. Это стоит делать, когда сменится тренд курса рубля и национальная валюта начнет дорожать.

Дарья Акимова
ЭкономикаФинансы

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