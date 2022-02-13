Аналитик рассказал, когда лучше всего продавать доллары

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган рассказал, когда лучше всего продавать имеющиеся доллары. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По словам Когана, лучше это делать, когда сменится тренд курса рубля и национальная валюта начнет дорожать. Однако этого пока не произошло. Также пока не заметны глобальные предпосылки к развороту тренда.

Коган добавил, что, несмотря на самые высокие с 2014 года цены на нефть и проводимую ЦБ политику, рубль все равно очень сильно зависит от геополитики. Поэтому эксперты пока не могут прогнозировать сильное укрепление российской валюты. Поэтому доллары пока лучше не менять на рубли.

Фото: Максим Платонов

Накануне курс доллара поднялся до 77,57 рубля. Он резко вырос на 3,5%. Евро также вырос до 88,34 рубля.

Дарья Акимова