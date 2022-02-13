«Нефтехимик» обыграл «Северсталь», отыгравшись с 0:4 после первого периода
«Нефтехимик» в первой встрече товарищеского турнира «Турнир на паузе» одержал волевую победу над «Северсталью».
Нижнекамцы проигрывали череповчанам 0:4 после первого периода. Шайбы забросили Корбит, Алексеев, Рооба и Колмыков.
Однако после перерыва нижнекамцы сначала отыграли две шайбы — авторами голов стали Евгений Митякин и Ансель Галимов. В третьем периоде вновь Галимов сократил отставание -до 3:4. А за 5 минут до финальной серены Эдуард Гиматов сравнял счет. Исход встречи решился в овертайме, где «Нефтехимик» забросил шайбу уже на 43 секунде дополнительного времени. Победным голом отметился Павел Порядин.
Справка
«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 ОТ (4:0, 0:2, 0:2, 0:1)
«Турнир на паузе»
г. Казань
Голы:
- 1:0 — Корбит (Агапов, Хохлов, 02:33)
- 2:0 — Алексеев (Рогов, Емец, 08:45)
- 3:0 — Рооба (Гераськин, Назаркин, 16:15)
- 4:0 — Колмыков (Емец, Тихонов, 16:37)
- 4:1 — Митякин (Хайруллин, 32:35)
- 4:2 — Галимов (Секстон, Сидоров, 39:19)
- 4:3 — Галимов (Лещенко, 52:56)
- 4:4 — Гиматов (Березин, Вихарев, 55:02)
- 4:5 — Порядин (Хайруллин, 60:43)
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