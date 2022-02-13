Эдуард Латыпов стал бронзовым призером Олимпийских игр-2022 в гонке преследования
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпийских играх-2022. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
Первое место получил француз Кентен Фийон Майе, второе — норвежец Тарьей Бе. У россиянина был один промах.
Накануне другой российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Ему не хватило до третьего места полторы секунды.
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