Российский биатлонист Цветков занял четвертое место в мужском спринте Олимпиады-2022

Российский биатлонист Максим Цветков занял четвертое место в спринте на Олимпиаде-2022 года в Пекине. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.

До бронзы спортсмену не хватило полторы секунды. Первое место получил норвежец Йоханнес Бе, прошедший дистанцию за 24 минуты 0,4 секунды и допустивший один промах. Второе место оказалось у француза Кентена Фийон-Майе и третье у норвежца Тарьея Бе.

Также из россиян Эдуард Латыпов занял 11-е место, Даниил Серохвостов — 19-е, Александр Логинов 38-е.

Ранее сегодня сборная России завоевала золотую медаль в женской лыжной эстафете 4х5 км на Олимпиаде. Россиянки пробежали дистанцию за 53 минуты 41 секунду.





Дарья Акимова