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«Метроэлектротранс» Казани потратит на ОСАГО и ОСГОП 5,7 млн рублей

12:40, 13.02.2022
«Метроэлектротранс» Казани потратит на ОСАГО и ОСГОП 5,7 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

МУП «Метроэлектротранс» Казани потратит на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 5,7 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Согласно документам, ОСАГО необходимо оформить на вагоны трамвайного и троллейбусного депо и технику в электродепо. Договор ОСАГО считается заключенным со дня его подписания сторонами и действует 12 месяцев с даты его заключения.

Фото: Максим Платонов

В конце сентября прошлого года «Реальное время» рассказывало о том, что исполком Казани и Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана не могут разрешить проблему приобретения полисов ОСАГО для городских автобусов.

Маргарита Головатенко
БизнесТранспортОбщество Татарстан

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