В октябре на городские маршруты в Казани могут не выйти 100 автобусов

Как стало известно «Реальному времени», исполком Казани и Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана пока не могут разрешить проблему приобретения полисов ОСАГО для городских автобусов. На городские маршруты могут не выйти 100 автобусов, что грозит столице республики транспортным коллапсом уже в октябре, когда истечет срок старых страховок.



Страховые компании уже более месяца отказывают перевозчикам в заключении договоров ОСАГО. Отсутствие договора ОСАГО в случае ДТП по вине водителя автобуса грозит не только тем, что ущерб от аварии будет возмещать собственник транспортного средства — автопредприятие — и штрафом за отсутствие страховки в 800 рублей, но и тем, что перевозчик потеряет лицензию, а водитель получит уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Фото: kzn.ru

Вице-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров считает, что ситуация тупиковая.

— Поскольку количество ДТП с участием этой категории автотранспорта постоянно растет, и сегодня уже ни одна страховая компания не хочет страховать автобусы, потому что они приносят очень большие убытки. Любой бизнес предполагает работу, по крайней мере не в минус. Так что страховые компании можно понять. Но и автобусы должны возить людей. Единственный выход, как мне представляется, — это вмешательство контролирующих органов.

Подробнее о том, почему страховщики идут на нарушение закона, обязывающего их продавать полисы каждому, кто за ними обратится, а убытки страховых компаний от продажи страховок автопредприятиям растут, несмотря на сокращение количества ДТП с участием общественного транспорта читайте в материале «Реального-времени».



Ольга Шагиева