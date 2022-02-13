В Татарстане федеральные трассы очищает от снега более 200 единиц техники

Очищать федеральные трассы от снега в Татарстане вышли 203 единицы техники — комбинированные дорожные машины, тракторы, автогрейдеры и фронтальные погрузчики, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».



96 машин заняты очисткой снега трассу М-7 «Волга», 54 единицы техники работает на Р239 Казань — Оренбург, 15 машин — на дороге Р241 Казань — Буинск — Ульяновск.12 машин работает на А295 Йошкар-Ола — Зеленодольск, 4 — на А151 Цивильск — Ульяновск и 22 — на Казань — Малмыж. Часть автодорог обрабатывают противогололедным материалом.

Обстановку контролирует 40 дорожных метеостанций и комплексов видеоконтроля. Дорожная техника работает круглосуточно. Водителей просят быть внимательными на дорогах и выбирать оптимальные маршруты движения, учитывая погодные условия.

В Татарстане транспортные компании был вынуждены сократить число рейсов из-за снегопада в два раза по сравнению с прошлым годом. Из-за снегопада, помимо прочего, перекрывают трассы, а еще возрастает аварийность на дорогах. Все это тоже осложняет работу грузоперевозчиков.

Маргарита Головатенко