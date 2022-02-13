В Казани грузоперевозчики вдвое сократили число рейсов из-за снегопадов

В Татарстане транспортные компании был вынуждены сократить число рейсов из-за снегопада в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщает ТАСС.



Председатель объединения перевозчиков Казани Владислав Абрамов сообщил, что перевозчики из-за аномального количества осадков могут подъехать не ко всем потребителям: «Иногда машины сутками стоят, потому что не могут подъехать. Либо подъехать, либо потом выехать с погрузки или выгрузки. Из-за этого у нас получаются опоздания, накладываются штрафные санкции».

По его словам, отрасль грузоперевозок — одна из самых пострадавших. Из-за снегопада, помимо прочего, перекрывают трассы, а еще возрастает аварийность на дорогах. Все это тоже осложняет работу грузоперевозчиков.

По состоянию на 11 февраля высота снежного покрова в Казани составляла 70 сантиметров. Тогда за сутки выпало 11 миллиметров осадков, в том числе 0,6 — ночью. А днем ранее наблюдался самый сильный снегопад за всю эту зиму.

Маргарита Головатенко