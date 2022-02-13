В семье из Челнов трое детей родились в разные годы, но в один день

В семье Ильшата и Лилии Мугиновых из Челнов трое детей родились в разные годы, но в один день — 13 февраля. Сегодня стершей дочери Алие исполнилось 12 лет, Айгуль — десять, а младшему Кариму — год.



Мугиновы поделились, что друзья часто удивляются, как такое возможно, но пара относится к этому как к должному. Дни рождения семья отмечает дома с родителями и родными. В этом году на столе будет трехъярусный торт, на каждом его этаже — имя именинника.

На этом совпадения с числами в семье не заканчиваются: Лилия родилась 27 сентября, муж — 27 мая, свекровь — 13 декабря, теща — 13 января, сообщают «Челнинские известия».

Маргарита Головатенко