«СТРАНА.ua»: Запад закроет воздушное пространство Украины с 14 февраля

Западные страховые компании с 14 февраля планируют закрыть воздушное пространство Украины, сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источник. Официального подтверждения этой информации не поступало.



По словам источника издания, британские страховые компании вводят воздушную блокаду Украины: «Ни один самолет не вылетит с Украины и не влетит в страну примерно с середины дня понедельника».

Фото: pixabay.com

Вчера президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону. Разговор длился 1 час 40 минут. Главы двух государств обсуждали ситуацию вокруг Украины.

Маргарита Головатенко