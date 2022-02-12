Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Украине

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сегодня провели переговоры по телефону. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс» и Елисейский дворец.

Разговор длился 1 час 40 минут. Главы двух государств обсуждали ситуацию вокруг Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил информацию о переговорах. Однако он не озвучил подробностей разговора.

7 февраля прошли переговоры между Путиным и Макроном в очном формате в Москве. Встреча длилась пять часов. На встрече президент Франции сообщил, что диалог с Россией является главным средством достижения стабильности и безопасности в Европе.



Фото: kremlin.ru

Также сегодня вечером Путин планирует переговорить по телефону с президентом США Джо Байденом. Разговор состоится по инициативе американской стороны.



Дарья Акимова