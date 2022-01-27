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У «Рубина» стартовали вторые сборы в Турции

17:47, 27.01.2022
У «Рубина» стартовали вторые сборы в Турции
Фото: rubin-kazan.ru

У казанского клуба «Рубин» начались вторые сборы в Турции. Об этом сообщается в telegram-канале команды.

Фото: t.me/fcrk1958

На этих сборах казанцам предстоит сыграть три контрольных матча: с «Сочи», «Химками» и «Динамо» (Батуми). Игры состоятся 2, 5 и 8 февраля.

Вчера стало известно, что «Рубин» арендовал полузащитника московского футбольного клуба ЦСКА Константина Кучаева. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22, в нем предусмотрена опция выкупа трансфера футболиста.

Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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