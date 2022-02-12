Эксперт рассказал, от каких платежей освобождены пенсионеры в 2022 году

Фото: Илья Репин

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, какие льготы, связанные с уплатой некоторых пошлин и платежей, доступны для российских пенсионеров в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По его словам, пенсионеры освобождены от уплаты земельного налога и налога на имущество, и будут сохраняться льготы и на оплату услуг ЖКХ. Также им не придется платить пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии и оформление свидетельства по наследованию дома в случае совместного проживания с наследодателем.

Кроме того, в большом количестве регионов пенсионерам не надо будет оплачивать за проезд в транспорте. Гиринский отметил, что с 1 февраля лица, достигшие пенсионного возраста, могут получать социальную поддержку в виде бесплатной одежды, обуви или продуктов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях пенсионеров предупредили о лишении льгот при сдаче квартиры в аренду. Собственник, сдающий квартиру и получающий доход, должен заплатить налоги. Пенсионер, как и любой другой гражданин, может минимизировать этот налог, зарегистрировавшись самозанятым. Но тогда он получает статус работающего и лишается надбавок к пенсии.



Дарья Акимова