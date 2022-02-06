Пенсионеров предупредили о лишении льгот при сдаче квартиры в аренду

Собственник, сдающий квартиру и получающий доход, должен заплатить налоги. Пенсионер, как и любой другой гражданин, может минимизировать этот налог, зарегистрировавшись самозанятым. Но тогда он получает статус работающего и лишается надбавок к пенсии, рассказала управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова.

Если же пенсионер сдает квартиру нелегально, то он несет ответственность по закону. В случае нарушения сроков подачи заявления на госрегистрацию договора физлицо должно заплатить штраф в 5 тысяч рублей, а лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью без образования юрлица — 100 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 2016 года пенсии работающих пенсионеров не индексируются. К этой категории относятся лица, работающие по трудовому договору, оказывающие платные услуги по договорам гражданско-правового характера, индивидуальные предприниматели и ряд других категорий, пишет «Российская газета».



При этом деятельность по сдаче квартиры в аренду не подлежит обязательному пенсионному страхованию, не является прямым основанием для признания пенсионера работающим, а, следовательно, не лишает его автоматически права на получение льгот неработающего пенсионера, заявила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

3 февраля российские пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии. Помимо пенсии за февраль, пожилые граждане также получают доплату за предыдущий месяц с учетом индексации с 5,9% до 8,6%.



Закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6% подписал президент страны Владимир Путин в конце января. В результате средний размер выплаты составит 18 984 рубля.

В конце января крупные риелторские компании обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением разрешить россиянам тратить пенсионные накопления на покупку жилья. По словам риелторов, подобные механизмы уже применяются в таких странах, как США, Новая Зеландия, Великобритания, Малайзия, Швейцария.



Татьяна Леухина