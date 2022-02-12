МОК: решение по делу Валиевой вынесут до 15 февраля

Фото: Олимпийский комитет России

Решение по делу о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой вынесут до 15 февраля, сообщил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Он сообщил, что МОК заинтересована в скорейшем завершении процесса, и этим было мотивировано обращение в CAS.

«Необходимо прояснить эту ситуацию — это позволит нам после сосредоточиться на спорте, а не на потенциальных случаях нарушения антидопинговых правил. Но юридические разбирательства требуют времени», — приводит его слова ТАСС.

Так, решение по делу Валиевой примут до начала турнира фигуристок на Олимпийских играх, который стартует 15 февраля.

Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой. РУСАДА инициировало проведение расследования в отношении персонала Валиевой.

Как сообщил «Матч ТВ», выездная панель CAS должна вынести решение по апелляциям МОК и WADA в течение суток после даты регистрации апелляций — то есть, 12 февраля после 17.20 по московскому времени. Слушания в связи с коронавирусом пройдут в онлайн-формате.

Маргарита Головатенко