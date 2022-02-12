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Российские хоккеистки уступили Швейцарии в четвертьфинале ОИ-2022

10:20, 12.02.2022
Российские хоккеистки уступили Швейцарии в четвертьфинале ОИ-2022
Фото: Олимпийский комитет России

Женская сборная России по хоккею проиграла Швейцарии в четвертьфинале. Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).

В составе российский команды шайбы забросили Анна Савонина и Полина Лучникова. Ранее команды встречались в групповом этапе — там победу одержали россиянки со счетом 5:2.

В полуфинале турнира сборная Швейцарии встретится с командой Канады. Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей

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