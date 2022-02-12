«Татнефть» увеличила производство шин на 14% за год

Шинный блок «Татнефти» Kama Tyres выпустил в 2021 году 12,3 млн шин, что на 14% больше прошлогоднего результата, сообщили в компании.



В рамках инвестиционной программы к 2023 году в планах увеличить производство шин Viatti до 7,4 млн штук, а ЦМК-шин — до 2,8 млн штук в год. В 2022 году планируется старт выпуска крупногабаритных ЦМК и комбинированных шин.

Компания производит более 440 товарных позиций. По итогам 2021-го она экспортировала около 22% продукции, 78% реализовано на внутреннем рынке.

В январе 2022 года группа «Татнефть» добыла 2,44 млн тонн нефти, превысив показатель за аналогичный период 2021-го. В сравнении с декабрем прошлого года объем добычи остался без изменений.

Маргарита Головатенко