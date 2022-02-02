Татнефть в январе увеличила добычу нефти на 10,8% год к году

В январе 2022 года группа «Татнефть» добыла 2,44 млн тонн нефти, превысив показатель за аналогичный период 2021-го. В сравнении с декабрем прошлого года объем добычи остался без изменений, сообщает «Интерфакс».

Объем добычи головной компании ПАО «Татнефть» достиг 2,414 млн тонн нефти — компания показала рост на 10,9% к январю 2021 года. За пределами Татарстана «дочки» компании за первый месяц 2022-го добыли 25,8 тыс. тонн нефти — рост на 13,2%. Добыча сверхвязкой нефти в том же месяце тоже показала рост на 4,1% и составила 313,3 тыс. тонн.

Еще в январе построили и сдали в эксплуатационном бурении 37 скважин. Сейчас ведется бурение поисково-разведочной скважины N4Р для ООО «Татнефть-Самара» в Самарской области.

Переработка нефтекомплекса «ТАНЕКО» в январе составила 1,368 млн тонн нефти. С учетом иного сырья произведено 1,468 млн тонн нефтепродуктов, в числе которых 156 тыс. тонн автобензинов и 667,8 тыс. тонн дизельного топлива.

Фото: wikimedia.org

Базовые предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана нарастили производство на 6,8% в 2021 году. В консолидированный бюджет Татарстана нефтегазохимические предприятия уплатили порядка 87 млрд рублей в 2021 году, что больше к 2020 году на 61%. Так, у «Татнефти» прогнозируется рост выручки и прибыли по сравнению с 2020 годом.

Маргарита Головатенко