За сутки в Татарстане прививку от COVID-19 сделали более 4 тысяч человек

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 2 424 922 человека. Об этом сообщает Минздрав РТ.

По данным ведомства, за последние сутки привились 4 110 татарстанцев. Полный курс вакцинации завершили 1 894 126 жителей республики. Ревакцинировались 209 003 человека.

Фото: realnoevremya.ru

За минувшие сутки в республике выявили рекордное количество зараженных коронавирусом — 1 514 человек. За все время пандемии инфекцию подхватили 58 764 татарстанца. Всего выздоровели 41 654 человека, скончались 1 638 жителей РТ.

Сегодня начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Татарстану Лилия Юзлибаева сообщила, что из-за штамма «омикрон» госпитализируют только 7% зараженных. А во время распространения штамма «дельта» в больницы попадало до 70% заболевших.

Диана Жиленкова