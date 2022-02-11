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В Татарстане утвердили стоимость минимального потребительского бюджета за IV квартал 2021 года

16:19, 11.02.2022
В Татарстане утвердили стоимость минимального потребительского бюджета за IV квартал 2021 года
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане утвердили минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 года установлен в размере 18 731 рубля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Проект постановления о минимальном потребительском бюджете был опубликован в конце января. Величина минимального потребительского бюджета в Татарстане за III квартал 2021 года составляла 18 004 рублей.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан

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