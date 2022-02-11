В Татарстане утвердили стоимость минимального потребительского бюджета за IV квартал 2021 года
В Татарстане утвердили минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 года. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.
Минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2021 года установлен в размере 18 731 рубля.
Проект постановления о минимальном потребительском бюджете был опубликован в конце января. Величина минимального потребительского бюджета в Татарстане за III квартал 2021 года составляла 18 004 рублей.
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