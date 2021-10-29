В РТ утверждена стоимостная величина минимального потребительского бюджета за III квартал 2021 года
В Татарстане утвердили стоимостную величину минимального потребительского бюджета в республике за III квартал 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Согласно документу, величина минимального потребительского бюджета в республике за III квартал 2021 года составила 18 004 рубля.
В прошлом году по Республике Татарстан за III квартал 2020 года стоимость величины минимального потребительского бюджета была утверждена в размере 16 791 рубля. За предыдущий квартал того же года стоимость установили в виде 16 513 рублей. В I квартале размер составил 16 217 рублей.
В прошлом месяце стало известно, что в республике прожиточный минимум на 2022 год составит 10 204 рубля.
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