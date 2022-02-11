В Казани в этом году отремонтируют дороги, ведущие к образовательным учреждениям

В Казани в текущем году отремонтируют дороги по улице Восход и Энергетиков. Там расположены гимназия №94, татарская гимназия №2 при КФУ и Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства. Работы будут выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



На указанных участках дороги уложат асфальт, заменят дорожные знаки. Всего в 2022 году в Казанской агломерации планируют отремонтировать 33,8 км дорог.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общий объем финансирования — более 2,6 млрд рублей, из федерального бюджета на ремонт дорог выделят 604,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



На прошлой неделе ведомство сообщило, что в Казани в этом году отремонтируют улицу Фатыха Амирхана — работы пройдут на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля. Ремонт проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».



Татьяна Леухина