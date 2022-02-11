Новости общества

16:15 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани в этом году отремонтируют дороги, ведущие к образовательным учреждениям

14:59, 11.02.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Казани в этом году отремонтируют дороги, ведущие к образовательным учреждениям
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани в текущем году отремонтируют дороги по улице Восход и Энергетиков. Там расположены гимназия №94, татарская гимназия №2 при КФУ и Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства. Работы будут выполнены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На указанных участках дороги уложат асфальт, заменят дорожные знаки. Всего в 2022 году в Казанской агломерации планируют отремонтировать 33,8 км дорог.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общий объем финансирования — более 2,6 млрд рублей, из федерального бюджета на ремонт дорог выделят 604,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На прошлой неделе ведомство сообщило, что в Казани в этом году отремонтируют улицу Фатыха Амирхана — работы пройдут на участке от улицы Маршала Чуйкова до улицы Михаила Миля. Ремонт проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем