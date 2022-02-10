Минобрнауки РТ: в Татарстане все школы работают в привычном режиме, закрытых нет

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане по состоянию на 9 февраля нет школ, полностью закрытых на разобщение из-за заболеваемости, они продолжают работу в штатном режиме. При этом днем ранее, 8 февраля, в республике на карантине находились три школы.

По данным Минобрнауки РТ, на разобщение в Татарстане выведены классы в 143 школах. Для сравнения, по состоянию на 8 февраля их было больше — 167.

На 9 февраля в Татарстане ежедневный утренний медицинский фильтр проходят 466 207 школьников и 31 801 учитель. Сегодня его не прошли 509 человек, а начиная c 1 сентября 2021 года — 44 238.

— С 9 февраля из-за разобщения воспитанников, бывших в контакте с больными детьми, закрыт полностью один детский сад в Мензелинском районе, — сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Фото: Илья Репин (архив)

Несмотря на то, что школы и детские сады представляют собой «большое скопление людей», они теперь не уходят на карантин, отметила накануне вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, так как там успешно действуют «фильтры». Их наличие и строгое прохождение контролируются ежедневными выездами представителей оперативного штаба, Роспотребнадзора по РТ.



При этом в настоящий момент директора школ и заведующие детскими садами могут самостоятельно принимать решение о переводе группы или классов на дистанционное обучение. Правда, основанием для такого дистанта служит цифра в 20% и более детей, заболевших гриппом или ОРВИ.